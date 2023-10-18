حركة حماس: الاحتلال فشل في شيطنة المقاومة

الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إننا نترحم على قوافل الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي لحركة حماس في لبنان أن الاحتلال يقوم بإبادة جماعية بحق أهالي غزة بدعم أمريكي مشيراً أن سياسة الاحتلال فشلت في شيطنة المقاومة واتضح اليوم حقيقة من يمارس القتل ضد المدنيين.



ونوه أن ما حدث لمستشفى المعمداني مجزرة فاشية بشعة ارتكبها الاحتلال في غزة بدعم أميركي واضح، قائلا " نحمل الإدارة الأمريكية والدول الغربية المسؤولية الكاملة عن المجازر المروعة".



وأكد أن معركة طوفان الأقصى حق مشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه منوهاً أن الشعب الفلسطيني لم تنكسر إرادته في مقاومة الاحتلال وإرادته تزداد في الدفاع عن حقوقه.





