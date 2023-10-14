التعاون الإسلامي: نرفض دعوات الاحتلال لتهجير أبناء غزة قسريا

الوكيل الاخباري -

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رفضت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، دعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أبناء قطاع غزة قسريا من ارضهم، ومحاولة ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار.وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة، دانت المنظمة بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك عقابا جماعيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، واتخاذ إجراءات فاعلة، لوقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدة ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.