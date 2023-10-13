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الجمعة، 13-10-2023 08:47 م

رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل تواصل جرائمها وترتكب إبادة جماعية في غزة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتشن حربا على الشعب الفلسطيني وتحتل أرضه ووضعت غزة تحت الحصار، وهناك عدوان متواصل على القدس واجتياحات للمسجد الأقصى.

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وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، أن عائلات بكامل أفرادها قضت تحت الأنقاض، وهناك حصار شامل على قطاع غزة، وقطع للتيار الكهربائي ما يجعل المستشفيات التي تعمل على المولدات وحال توقفها تصبح مقابر جماعية للمرضى، كما أوقفت إسرائيل ضخ مياه الشرب إلى غزة، هذا تهديد إضافي لأبسط احتياجات الإنسان.


وقال اشتية، إن إسرائيل أصدرت اليوم أمراً عسكرياً بتهجير سكان شمال قطاع غزة من بيت حانون إلى جنوب وادي غزة، ودفعت بهم إلى جنوب القطاع، وفي ذات الوقت قصفت مناطق الجنوب جميعها، مضيفا أن إسرائيل تريد خلق منطقة عازلة خالية من السكان وتهجيرهم ليس من شمال غزة فقط بل من كل قطاع غزة، وهذا يشمل أكثر من 2.3 مليون فلسطيني وهذه جريمة حرب.


وأشار اشتية إلى أن الرئيس محمود عباس، أجرى اتصالات مع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومع معظم القيادات في العالم، وصباح اليوم أوضح الرئيس عباس لوزير الخارجية الأميركي، أن هذا المخطط نرفضه رفضا تاما.

 




 

 


 

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