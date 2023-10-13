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الجمعة، 13-10-2023 08:29 م

لأول مرة.. الاحتلال يعلن عدد الأسرى داخل قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا داخل قطاع غزة، وذلك خلال مداهمة قواته البرية والمدرعة القطاع "في الـ24 ساعة الماضية".

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وجاء في بيان الجيش: "على مدى الـ24 ساعة الماضية، نفذت قوات الجيش مداهمات داخل أراضي قطاع غزة مضيفا أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود "للعثور على الأسرى".


وقال كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال إن قوات مشاة مدعومة بالدبابات نفذت "ضربات موضعية" في قطاع غزة، الجمعة.


وذكر الأميرال دانيال هاجاري في إفادة تلفزيونية أن العملية جاءت للسعي لجمع معلومات حول المواقع التي تحتجز حركة المقاومة الاسرى. سكاي نيوز 


 




 

 


 

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