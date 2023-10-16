الإثنين 16-10-2023
الوكيل الاخباري

إيران تتحدث عن شرط حماس لإطلاق سراح الرهائن

حريق يأتي على شقة في اربد

الصليب الأحمر: مخزون المنظمات الإغاثية في غزة غير كافٍ

ماليزيا تحدد شرط إرسال قوات عسكرية لمساعدة فلسطين

كتائب القسام تجدد القصف على عسقلان رداً على استهداف مدنيين

الملك يدعو إلى إيصال المساعدات بشكل فوري إلى غزة

"الأردنية" وجامعة شينيانغ نورمال الصينية تبرمان مذكرة تفاهم

أبو جوليا يوجه نصيحة لإيصال المحتوى العربي عن غزة إلى العالم - فيديو

الحكومة الفلسطينية تطالب العالم بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة

وزير الداخلية يهيب بالمواطنين : هذا الامر يعرض حياتكم للخطر

عاجل

إيران تتحدث عن شرط حماس لإطلاق سراح الرهائن

الإثنين، 16-10-2023 01:45 م

الحكومة الفلسطينية تطالب العالم بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة

دمار4


الوكيل الاخباري - طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة منذ عشرة أيام على أهالي غزة، وسط قطع المياه والكهرباء والحصار وعدم السماح بإدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين في مدينة رام الله، إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأطفال ويمارس نهج القتل والتشريد الجماعي، مشيرا الى أن عدد الشهداء تجاوز 2800 بينهم أكثر من 800 طفل و 500 امرأة، وأكثر من 11 ألف جريح.


وحذر اشتية من دعوات الاحتلال المتواصلة والهادفة إلى تهجير أهالي غزة قسريا وصناعة نكبة جديدة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه ولن يهاجر منها مهما غلت التضحيات، وقادر على مواجهتها وإفشالها كما أفشل العديد من المشاريع التصفوية والتوطين طيلة سنوات النضال الماضية.


وأشار الى أن المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأميركية التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ومنازلهم ومنع تهجيرهم، مطالبا الأمم المتحدة بحماية موظفيها على الأقل، إذ قُتل العديد منهم.


وقال، إن الحرب على غزة حرب إبادة وكارثة إنسانية بكل معنى الكلمة، معربا عن أمله في أن تقوم الدول الصديقة من خلال سفرائها بإعلان احتجاجات صريحة على الدمار والحصار وإرهاب المستعمرين وقصف البيوت السكنية والمستشفيات وقتل الأبرياء والمدنيين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
252

إيران تتحدث عن شرط حماس لإطلاق سراح الرهائن

08147200623236341010035246374248

الاحتلال يغلق طريقا جنوب نابلس بالسواتر الترابية

file

الجامعة العربية تطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة وفتح ممرات آمنة لإغاثة السكان

UkCwwsSVt1v6UP6OL2DChfM1uGfjmxAj7kp0xEfT

الصليب الأحمر: مخزون المنظمات الإغاثية في غزة غير كافٍ

كتائب-القسام-800x549

كتائب القسام تجدد القصف على عسقلان رداً على استهداف مدنيين

-1165965561

ماليزيا تحدد شرط إرسال قوات عسكرية لمساعدة فلسطين

أخبار متعلقة
ى

الاحتلال يحوّل منزلا في جنين إلى نقطة عسكرية

01072278968343071778151510380408

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طوباس عند حاجز الحمرا العسكري

Untitled-1-copy-144-660x330

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية جلبون

02083736093437436778126407188387

الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية شمال أريحا

ةةة

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية عند مداخل بيت لحم

احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس