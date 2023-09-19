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الثلاثاء، 19-09-2023 09:20 ص

الاحتلال يحوّل منزلا في جنين إلى نقطة عسكرية

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الوكيل الاخباري - حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سطح منزل فلسطيني في قرية جلبون شرق جنين إلى نقطة مراقبة عسكرية.

وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت جلبون وداهمت منزل الفلسطيني عماد فهمي أبو الرب، وحولت سطحه إلى نقطة مراقبة ورفعت علم إسرائيل، كما داهمت منزل الفلسطيني فهمي أبو الرب وفتشته.

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال سلمت صاحب العمارة السكنية والمكونة من 3 طوابق  قرارا بالاستيلاء على سطح المنزل في الطابق الثالث دون تحديد مدة زمنية، ونصبت خيمة عسكرية بعد رفع أعلام إسرائيلية.

وأضاف أنه تم تعطيل الدوام الدراسي اليوم، مشيرا إلى أن الفلسطينيين توجهوا للتضامن مع أصحاب العمارة تنديدا بسياسة الاحتلال بالاستيلاء على سطح المنزل.

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وفا


 




 

 


 

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