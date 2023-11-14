الخارجية الفلسطينية: ندين تصريحات الفاشي سموتريتش

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قائلة ندين "تصريحات الفاشي سموتريتش العنصرية المستخفة بالموقف الدولي الرافض لتهجير الفلسطينيين".

اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة في بيان أن استخدام الوزير الإسرائيلي لمفهوم الهجرة غير الطوعية لسكان غزة "هو ذر للرماد في العيون واستمرارا لحملات الافتراء والكذب على المجتمع الدولي".



وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الحل الصحيح هو "وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها سموتريتس وأمثاله على شعبنا وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تدخل دولي عاجل وحقيقي".

