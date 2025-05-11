ترامب: على أوكرانيا الموافقة فورا على دعوة بوتين للقاء يوم الخميس في تركيا للتفاوض

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن أوكرانيا عليها الموافقة فورا على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء يوم الخميس في تركيا للتفاوض.

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