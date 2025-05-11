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ترامب: على أوكرانيا الموافقة فورا على دعوة بوتين للقاء يوم الخميس في تركيا للتفاوض

ترامب
ترامب
 
الأحد، 11-05-2025 08:48 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن أوكرانيا عليها الموافقة فورا على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء يوم الخميس في تركيا للتفاوض.

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وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "على أوكرانيا أن توافق على هذا فورا".

وأضاف الرئيس الأمريكي "أن مفاوضات روسيا وأوكرانيا ستحدد على الأقل ما إذا كانت الصفقة ممكنة"، معربا عن شكوكه في أن كييف ستوافق على هذه الصفقة.

وأضاف: "إذا لم توافق (أوكرانيا)، فسيعرف القادة الأوروبيون والولايات المتحدة المواقف التي يتخذها الجميع وسيتصرفون وفقا لذلك".

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية عقد مفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول. كما اقترح القائد الروسي على السلطات في كييف - رغم كل شيء - استئناف المفاوضات المباشرة في إسطنبول يوم 15 مايو دون أي شروط مسبقة.

ومن جانبه، أيد الرئيس التركي مبادرة بوتين، مؤكدا استعداده لتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات. وقال فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للاجتماع، لكنه اشترط أن توقف روسيا إطلاق النار اعتبارا من 12 مايو.

 
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