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الأحد، 11-07-2021 08:57 م

الخليل .. القبض على متهم ارتكب جريمة قتل قبل عام

شرك
عناصر من الشرطة الفلسطينية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قبضت الشرطة الفلسطينية ، اليوم الأحد، على مطلوب متهم بارتكاب جريمة قتل عمد بالاشتراك، قبل عام وبحوزته سلاح ناري في مدينة يطا جنوب الخليل.

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وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على معلومات توافرت لمركز شرطة يطا والسموع تتعلق بتنقل مطلوب بتهمة القتل العمد بمركبة داخل مدينة يطا، على الفور قامت الشرطة بوضع حاجز وسط الشارع العام لإلقاء القبض عليه إلا أنه حاول الهروب واستخدم سلاح ناري وإطلاق النار بالهواء إلا أن عناصر الشرطة كانت له بالمرصاد، وسيطرت عليه وألقت القبض عليه وضبط السلاح الناري بحوزته.


وأكد ارزيقات أن هذا المطلوب صادر بحقه مذكرة قضائية بتهمة القتل العمد بالاشتراك وقعت بمدينة يطا العام الماضي.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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