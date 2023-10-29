السماح بإدخال الدفعة السابعة من المساعدات لغزة عبر معبر رفح

الوكيل الإخباري - قالت مصادر أمنية في معبر رفح البري إن السلطات المصرية سمحت، اليوم الأحد، بعبور الدفعة السابعة من المساعدات الفلسطينية الى قطاع غزة.

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وجرى إرسال 20 شاحنة مساعدات فلسطينية صباح اليوم إلى معبر العوجا التجاري بوسط سيناء لبدء تفتيشها بالجانب الإسرائيلي اليوم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني.



كما شرعت شركات المحمول المصرية فودافون واتصالات بإقامة أبراج محمول متحركة على حدود غزة برفح، لتوفير خدمة الاتصالات لسكان قطاع غزة، الذي عانى من انقطاع في خدمات الإنترنت والاتصالات تزامنا مع الغارات الإسرائيلية عليه.