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الأحد، 07-04-2024 07:44 م

السيسي يحذر من اتساع الصراع بغزة

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الوكيل الاخباري- أوضحت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر، خلال استقباله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، من اتساع الصراع في غزة بشكل يضر الأمن والاستقرار الإقليميين.اضافة اعلان


وقالت الرئاسة إن مباحثات السيسي وبيرنز تناولت الجهود المصرية القطرية الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة، كما شهدت توافقا بشأن خطورة التصعيد برفح، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين.

كما لفت السيسي إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة تحتم تضافر الجهود الدولية للإنفاذ الفوري للمساعدات، بحسب الرئاسة المصرية.

 




 

 


 

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