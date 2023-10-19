الشؤون الدولية: الضفة الغربية الهدف الثاني للاحتلال بعد غزة

الوكيل الإخباري - حذرت جمعية الشؤون الدولية، اليوم الخميس، من أن المخطط الإسرائيلي، سيشمل الضفة الغربية، بحيث تكون المحطة الثانية، بعد حرب الإبادة والتهجير في غزة.



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وأكدت الجمعية في بيان لها، أن جلالة الملك عبد الله الثاني، حذّر منذ توليه سلطاته الدستورية من تداعيات عدم تحقيق السلام العادل.



وشددت على أن ما يقوم به الاحتلال في غزة حرب إبادة وتهجير، داعية في ظل هذا الوضع الخطير إلى الوقوف خلف جلالة الملك، وتحمل كل شخص لمسؤولياته في الحفاظ على أمن الأردن.



وقالت الجمعية، إن ما يقوم به الاحتلال لن يقتصر على قطاع غزة، بل سيكون له امتداد على دول الجوار القريبة والبعيدة على حد سواء، ويتعدى ذلك إلى تنفيذ المخططات الإسرائيلية لتغيير خريطة الشرق الأوسط.



وأضافت الجمعية، أنها تابعت باهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، غير آبهة بالقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية.



وأوضحت الجمعية، أن الدعم الأميركي اللامحدود للاحتلال في العدوان، إلى جانب الدعم الأوروبي، شجع الاحتلال على التمادي والتخطيط لتهجير الفلسطينيين من غزة.

