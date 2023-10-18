اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترسل مساعدات من مستودعاتها في الأردن لمصر

الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إنها أرسلت فريقا طبيا وقافلة مساعدات من مستودعاتها في الأردن إلى مصر، حيث تنتظر السماح بإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح عند فتحه .

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وتضم القافلة، بحسب بيان للجنة، 60 طنا من المساعدات، بما في ذلك المواد الطبية التي تحتوي على معدات طبية وخيوط جراحية وأدوات تعقيم وغيرها من الأدوات التي تساعد على القيام بالإسعافات اللازمة لإنقاذ الأرواح بالمحصلة.



وقال البيان إنه تم تعبئة قافلة تحمل 60 طنا من المساعدات، بما في ذلك المواد الطبية التي تمس الحاجة إليها، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى غزة،

وأشار إلى حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن لإيصالها إلى المدنيين المحتاجين.



ويضم الفريق الطبي " أشخاص، بما في ذلك كبير الجراحين، وجراح العظام، وطبيب التخدير، وممرضة غرفة العمليات على أهبة الاستعداد لدعم المستشفيات المكتظة في قطاع غزة للتعامل مع تدفق الجرحى