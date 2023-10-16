مطالب دولية بإدخال المساعدات الاغاثية العاجلة إلى غزة

الوكيل الإخباري - أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، بأنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط غدا الثلاثاء، للمساهمة في المفاوضات على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قال غريفيث في بيان، “نحتاج لطريقة لإيصال المساعدات، وسأتوجه بنفسي إلى المنطقة غدا لأحاول المساعدة في المفاوضات”.



بدوره، طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بعمل كل شيء لتجنب التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط.



وأضاف ميشيل، يجب الاستمرار في العمل من أجل تحقيق سلام مستدام على أساس حل الدولتين، لكي لا تكون للصراع عواقب أمنية على مجتمعاتنا.



من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يجب تمكين الأمم المتحدة من الوصول إلى غزة بجميع مناطقها دون عوائق، لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والإمدادات الأساسية.



وشدد بوريل على أن المعاناة الإنسانية لا يمكن أن تكون ورقة مساومة.



وطالبت الجامعة العربية بوقف العمليات العسكرية فوراً، وفتح ممرات آمنة على نحو عاجل لإغاثة السكان، وإدخال المواد الأساسية، وإنقاذ الجرحى بعد أن انهار القطاع الصحي تقريباً في غزة.