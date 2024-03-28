الخميس 28-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 28-03-2024 07:48 م

العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وذلك بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

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وقالت -في بيان- إنه ينبغي على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.


وأضافت محكمة العدل الدولية أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات.


وأشارت إلى أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم.

 




 

 


 

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