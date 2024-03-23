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السبت، 23-03-2024 07:51 م

تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - قال برنامج الأمم المتحدة المُحدث إن جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت مقررة اليوم السبت، للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن وقف الحرب على غزة تأجلت إلى يوم الإثنين.

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وكانت الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي المجموعة المسماة "الدول العشر المنتخبة" تقدمت بمشروع قرار جديد لوقف الحرب في شهر رمضان المبارك.


واستخدمت أمس الجمعة كل من الصين والاتحاد الروسي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي، وعارضته الجزائر أيضا، حيث جاءت المعارضة على القرار بما فيها الدول العربية بسبب اللبس في بعض فقرات القرار التي لا تطالب بوقف الحرب، فيما بعضها يوحي بالسماح لإسرائيل بمواصلة الحرب.


وينص مشروع القرار الذي يصوت عليه المجلس، الاثنين، على أن مجلس الأمن "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، ويؤدي إلى وقف دائم ومستمر".


وتنص فقرته الثانية على إطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.


يذكر أن الدول الـ 10 غير الدائمة هي اليابان، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.


وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة عقدت اجتماعا على مستوى السفراء، وأصدرت بيانا أيد بموجبه مشروع القرار المقدم من الدول الـ 10.

 

بترا


 




 

 


 

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