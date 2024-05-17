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الجمعة، 17-05-2024 08:06 م

العدل الدولية تختتم جلسات الاستماع بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

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الوكيل الاخباري - اختتمت في مقر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، جلسات الاستماع بشأن طلب جنوب أفريقيا "للإشارة إلى التدابير المؤقتة الإضافية وتعديلها التي سبق أن قررتها المحكمة" في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

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وحسب بيان من المحكمة، فإن العدل الدولية ستبدأ اعتبارا من "الآن مداولاتها، وسيصدر قرار المحكمة في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب".

 

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