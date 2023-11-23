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الغذاء العالمي: 2.2 مليون شخص في غزة يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة

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فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

الخميس، 23-11-2023 12:36 م

الغذاء العالمي: 2.2 مليون شخص في غزة يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة

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الوكيل الإخباري -قال برنامج الغذاء العالمي إن ما يقارب 2.2 مليون شخص في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.

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وكانت قد اوضحت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي ريم ندا  بتصريحات مسبقة إن ما دخل إلى قطاع غزة في 45 يوما يكفي لأقل من 3 أيام فقط.

وأضافت ندا في تصريحات صحفية أن المنظومة الغذائية في غزة بدأت بالانهيار بسبب إغلاق المعابر وغياب الإنتاج.

وتابعت" أقل من نصف الشاحنات فقط التي دخلت غزة كانت تحمل الغذاء والاحتياجات بغزة تفوق قدرة المنظمات الإغاثية بسبب إغلاق المعابر."

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