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القسام : استهدفنا 9 آليات وقتلنا جنودا في التفاح

الجمعة، 05-01-2024 08:25 م

القسام : استهدفنا 9 آليات وقتلنا جنودا في التفاح

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الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام ، مساء الجمعة عن استهداف 9 آليات صهيونية والاشتباك مع قوات راجلة والاجهاز على جنود في شرق التفاح بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب : بعد عودتهم من خطوط القتال شرق التفاح بمدينة غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 9 آليات صهيونية، والاشتباك مع القوات الراجلة واستهدافها بأسلحة القنص ومضادات الأفراد، والإجهاز على عدد من الجنود.

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