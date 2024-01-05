القسام : استهدفنا 9 آليات وقتلنا جنودا في التفاح

الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام ، مساء الجمعة عن استهداف 9 آليات صهيونية والاشتباك مع قوات راجلة والاجهاز على جنود في شرق التفاح بمدينة غزة.
وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب : بعد عودتهم من خطوط القتال شرق التفاح بمدينة غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 9 آليات صهيونية، والاشتباك مع القوات الراجلة واستهدافها بأسلحة القنص ومضادات الأفراد، والإجهاز على عدد من الجنود.
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