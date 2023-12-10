القسام : سحق قوة صهيونية في تفجير كبير

الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام ، مساء الاحد، عن سحق قوة مكونة من 15 جندياً بتفجير كبير.

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وقالت كتائب القسام ، ان المجاهدين تمكنوا من تفجير عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في العشرات من جنود الاحتلال وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة المعرّي شمال شرق مدينة خانيونس.



وقالت الكتائب ان المجاهدين عادوا للتقدم بإتجاه القوة وتبين انها مكونة من 15 جندياً صهيونياً ووجدوهم قتلى عدا 2 منهم فأجهزوا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.

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