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الثلاثاء، 16-01-2024 09:27 م

القسام : عملية نوعية والمروحيات تهرع لإنتشال القتلى والجرحى

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الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام مساء الثلاثاء، أن المقاومة استهدفت ناقلة جند للاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، واشتبكت أيضا من مسافة صفر مع جنود كانوا حولها، موقعة إياهم بين قتيل وجريح.


وأضافت القسام -في منشور عبر تلغرام- أن سيارات الإسعاف والمروحيات الإسرائيلية شوهدت وهي تهرع لانتشال القتلى والجرحى.

كما ذكرت أنها قصفت تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق حي التفاح بقذائف الهاون.

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