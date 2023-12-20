القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية من 12 جنديا

الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية من 12 جنديا تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.
وقبل قليل قالت كتائب القسام إنها استهدفت 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
وذكرت القسام أن مقاتليها استهدفوا 8 آليات إسرائيلية بمنطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة.
كما أعلنت القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بعبوة شواظ وقذائف الياسين 10، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
مشاهد من التحام مـ.جاهـ.دي الـ.قسـ.ام مع آليات وجنود الـ.عدو في محاور مدينة خان يـ.ونس pic.twitter.com/549O0GYNzp— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 20, 2023