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بلينكن: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية في غزة على غرار الهدنة السابقة

الأربعاء، 20-12-2023 07:04 م

القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية من 12 جنديا

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الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية من 12 جنديا تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.

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وقبل قليل قالت كتائب القسام إنها استهدفت 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.


وذكرت القسام أن مقاتليها استهدفوا 8 آليات إسرائيلية بمنطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة.


كما أعلنت القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بعبوة شواظ وقذائف الياسين 10، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



 




 

 


 

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