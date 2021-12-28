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الثلاثاء، 28-12-2021 02:45 م

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قوانين لقمع الأسرى الفلسطينيين والاحتجاجات

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الوكيل الإخباري-صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الثلاثاء، على قانون يتيح مشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قمع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعلى قانون آخر يقضي بمشاركة وحدات من جيش الاحتلال بقمع التظاهرات والاحتجاجات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

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ويهدف القانون المتعلق بالأسرى الفلسطينيين إلى تضييق الخناق عليهم عبر تمديد أمر الطوارئ، وتعزيز قوات إدارة السجون بقوات من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى، والمشاركة بعمليات قمعهم.


وينص القانون المتعلق بقمع التظاهرات والاحتجاجات على تفعيل وحدات خاصة يجري العمل على تدريبها، ومنحها الأدوات اللازمة لقمع المتظاهرين في القرى والبلدات العربية داخل أراضي 48، وخاصة ما تسمى بالبلدات المختلطة مثل "يافا، واللد، والرملة، وحيفا، وعكا"، وذلك ردا على هبة أيار الأخيرة.


وصوت الكنيست على هذه القوانين بتأييد غالبية 56 عضوا، مقابل معارضة 53 عضوا.

 

بترا

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