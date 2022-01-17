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الإثنين، 17-01-2022 03:15 م

المصادقة على خطة بقيمة 35 مليون دولار لتشجيع اقتحام اليهود لحائط البراق

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الوكيل الإخباري-ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن حكومة الاحتلال وافقت أمس الأحد على خطة بقيمة 110 ملايين شيقل (35 مليون دولار)، لتحديث البنية التحتية وتشجيع الاقتحامات اليهودية الاستيطانية للحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك "حائط البراق".

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وبحسب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، تهدف الخطة إلى زيادة عدد الزيارات للمسجد الأقصى، من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام، وتطوير برامج تعليمية جديدة، ودعم مشاريع التنمية القائمة.


وقدم الخطة بينت، حيث سيتم تخصيص الأموال من قبل مكتب إدارة المشاريع، وكذلك وزارات: الجيش، المالية، التعليم، الداخلية، النقل، السياحة، الثقافة والرياضة، ووزارات التكنولوجيا، وجهاز الأمن العام "الشاباك"في فلسطين.


وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد زوار "حائط البراق" بين عامي 2015 و2020، ارتفع من 10 ملايين إلى 12 مليونًا.


وعارض حاخامات التيار التقدمي باليهودية الخطة، لأن اليهود التقدميين لا يحصلون على حقهم بالصلوات بشكل متساو مع المتدينين الحرديم، وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد صادقت في العام 2018، بضغط من رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، على خطّة لتوسعة "الساحة المختلطة" في الجانب الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال من حائط البراق؛ تشمل توسعة الطريق المؤدية إليها، وتركيب لوازم عبور ذوي الاحتياجات الخاصّة.

 

وفا

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