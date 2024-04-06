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السبت، 06-04-2024 03:59 م

المقاومة تجدد التمسك بشروطها ووفد حركة حماس يتوجه للقاهرة

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الوكيل الاخباري- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدا من الحركة سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة برئاسة خليل الحية، استجابة لدعوة مصرية لبحث تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وأضافت حماس، في بيان، أنها تؤكد تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس/آذار الماضي، الذي يتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، إضافة لصفقة تبادل أسرى جادة.


وقال مصدر قيادي في حماس للجزيرة إنه خلال الساعات الأخيرة جرت اتصالات مكثفة بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوسطاء، لاستئناف التفاوض بالقاهرة.


وأكد هنية للوسطاء أن أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ على قاعدة وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل للاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين وإغاثتهم بلا أي شرط.


في المقابل، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت، إن الحكومة رهنت إرسال وفد برئاسة رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع لمحادثات صفقة التبادل في القاهرة، برد وصفته بـ"الإيجابي" من حركة حماس.


ولم توضح الإذاعة طبيعة الرد "الإيجابي" الذي تتوقعه تل أبيب من حماس، غير أن إسرائيل رفضت سابقا خلال المفاوضات في الدوحة والقاهرة مطالب الحركة بعودة النازحين غير المشروطة إلى شمال القطاع، والانسحاب الكامل من غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار.


 




 

 


 

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