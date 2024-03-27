المقاومة تقنص جنديا وتستهدف تجمعات الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

الوكيل الإخباري - تواصلت الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال اليوم الأربعاء في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، والذي يحاصره الاحتلال منذ 10 أيام، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 22 عسكريا بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي.



من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت تجمعات لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون "عيار 60 ملم".



ونشرت سرايا القدس مشاهد من الاشتباكات واستهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية في محيط مجمع الشفاء.



وأضافت أنها قصفت بصواريخ "بدر 1" تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي ومقرا للقيادة جنوب شرق مستوطنة كيسوفيم في غلاف غزة.



بالمقابل، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وسقطت في منطقة غير مأهولة قرب كيسوفيم.