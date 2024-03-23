الصحة العالمية تطالب بإنهاء حصار مجمع الشفاء الطبي بغزة

الوكيل الإخباري - طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الحصار الذي تفرضه على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

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وقال غيبريسوس، في منشور على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، اليوم السبت، إن المنظمة ومعها الشركاء فقدوا الاتصال بالعاملين في مجمع الشفاء منذ بداية الاقتحام، مضيفا أن الوصول إلى مستشفى الشفاء أصبح مستحيلا.



ونقل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، شهادة من طبيب من مجمع الشفاء أرسلها لأحد موظفي الأمم المتحدة جاء فيها: أنه تم إبقاء 50 عاملا صحيا، معظمهم من المبتدئين أو المتطوعين، و143 مريضا في مبنى واحد منذ اليوم الثاني للاقتحام، بكمية محدودة للغاية من الطعام والمياه ودورة مياه واحدة معطلة.



وأشار إلى أن المرضى في حالة حرجة، والعديد منهم ملقى على الأرض، و3 آخرون بحاجة للعناية المركزة، فيما توفي مريضان كانا على أجهزة الإنعاش؛ بسبب انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه لا توجد إمدادات طبية أساسية ولا تضميد ولا أدوية.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن هذه الظروف غير إنسانية على الإطلاق، داعيا إلى الإنهاء الفوري للحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على مجمع الشفاء، وتزويد المستشفى بالمتطلبات الطبية والغذائية اللازمة بأسرع وقت.