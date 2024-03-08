الملك الإسباني يعلن تضامن بلاده مع غزة

الوكيل الاخباري- أعرب المفوض العام لوكالة الغوث الأونروا، فيليب لازاريني اليوم الجمعة عن الامتنان العميق للتضامن الساحق من إسبانيا تجاه شعب غزة خلال الكارثة الإنسانية المستمرة".

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وقال لازاريني الذي التقى بالعاهل الإسباني فيليبي السادس، انه يشيد بالدعم الإسباني لـ"خدمات الأونروا المنقذة للحياة والأساسية للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة".



إلى ذلك، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعرب لازاريني عن شعوره "بحزن عميق لأن النساء في غزة ما زلن يعانين من عواقب هذه الحرب الوحشية، بما في ذلك الولادة دون مساعدة طبية أساسية".



وشدد لازاريني في منشور له على موقع اكس أنه"يتعين علينا أن نفعل المزيد لحماية حقوق النساء والفتيات وإعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية غير المقيدة والمستجيبة للنوع الاجتماعي"، مؤكدا على "إن وقف إطلاق النار الفوري هو الحد الأدنى".

