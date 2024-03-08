الجمعة 08-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

دولة أوروبية تقود حملة لجمع التبرعات لشراء قذائف لأوكرانيا

تعطل اشارة ضوئية في عمّان

شهيدان وجرحى بقصف منزل في حي التفاح بغزة

حماس: نرفض نتائج تحقيق إسرائيل حول مجزرة دوار النابلسي

عاجل: مصدر: الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حر لبعض المساعدات بغزة

سقوط 3 صواريخ بالجليل الغربي

الاحتلال الإسرائيلي يغلق شوارع في القدس لتأمين ماراثون للمستوطنين المتطرفين

القـــوات المسلحـــة تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

ولي العهد للأردنيات: نصف مجتمعنا وشريكة رفعتنا وعزنا

الجمعة، 08-03-2024 06:26 م

الملك الإسباني يعلن تضامن بلاده مع غزة

1709910038129


الوكيل الاخباري-  أعرب المفوض العام لوكالة الغوث الأونروا، فيليب لازاريني اليوم الجمعة عن الامتنان العميق للتضامن الساحق من إسبانيا تجاه شعب غزة خلال الكارثة الإنسانية المستمرة".

اضافة اعلان


وقال لازاريني الذي التقى بالعاهل الإسباني فيليبي السادس، انه يشيد بالدعم الإسباني لـ"خدمات الأونروا المنقذة للحياة والأساسية للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة".


إلى ذلك، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعرب لازاريني عن شعوره "بحزن عميق لأن النساء في غزة ما زلن يعانين من عواقب هذه الحرب الوحشية، بما في ذلك الولادة دون مساعدة طبية أساسية".


وشدد لازاريني في منشور له على موقع اكس أنه"يتعين علينا أن نفعل المزيد لحماية حقوق النساء والفتيات وإعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية غير المقيدة والمستجيبة للنوع الاجتماعي"، مؤكدا على "إن وقف إطلاق النار الفوري هو الحد الأدنى".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
32024364038635457373

مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

4_news_1709907352

كاميرون: بناء ميناء مؤقت بغزة سيستغرق وقتا

20200131020251251

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

download (2)

شهيدان وجرحى بقصف منزل في حي التفاح بغزة

6538b9434236044f294681f3

قصف إسرائيلي على محيط بلدة كفر شوبا اللبنانية

download (1)

حماس: نرفض نتائج تحقيق إسرائيل حول مجزرة دوار النابلسي

أخبار متعلقة
ز

الأونروا: نحو 1.7 مليون شخص نزحوا داخل غزة

1

مفوض الأونروا: يبدو أن الأسوأ لم يأت على غزة

ححح

الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من سكان غزة الذين أسرتهم خلال الحرب

1001000

المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 50 مليون يورو لوكالة الأونروا

8897344_1708929798

الأونروا: استمرار القتال يرفع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية بغزة

5

غوتيريش: القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد في ظل تواصل العدوان على غزة