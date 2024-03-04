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الإثنين، 04-03-2024 09:24 ص

الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من سكان غزة الذين أسرتهم خلال الحرب

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الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ان القوات الإسرائيلية أساءت معاملة مئات الفلسطينيين المحتجزين في غزة ونقلتهم إلى إسرائيل للاستجواب.

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ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن تقرير الوكالة غير المنشور ، فإن بعض المعتقلين تعرضوا "للضرب، والتجريد من الملابس، والسرقة، وعصب الأعين، والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين والأطباء، لأكثر من شهر في كثير من الأحيان".


وجاء في التقرير أن إسرائيل تستخدم الإساءة "لانتزاع معلومات أو اعترافات، للترهيب والإذلال والمعاقبة".


 




 

 


 

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