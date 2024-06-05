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الأربعاء، 05-06-2024 12:50 م

"النواب الأميركي" يقر مشروع قانون لمعاقبة "الجنائية الدولية"

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الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.

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ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية"، الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا، ونحو خمسة الديمقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم.


وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان "تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة".


ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ243، مخلّفاً أكثر من 36 ألفاً و550 شهيداً، و82 ألفاً و959 مصاباً، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.


 




 

 


 

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