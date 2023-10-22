اليوم الـ 16 على حرب غزة.. ركام وحطام مجبول بدماء الشهداء

الوكيل الإخباري - دخل قطاع غزة المحاصر والغارق تحت القصف والدمار يومه الـ16 من الحرب الدامية التي يشنها الاحتلال الغاشم.

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ووثقت عدسات الكاميرات صور الركام والحطام مجبولة بدماء الشهداء والمصابين.



ووثقت العديد من المشاهد المؤلمة من غزة، دفن أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي وهدمت عليم منازلهم وهم نيام.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد، استشهاد 50 على الأقل خلال ساعات الليل فقط جراء الغارات الإسرائيلية.



ومنذ أسبوعين يفرض الاحتلال حصاراً على القطاع المكتظ بالسكان، فيما سمح أمس بدخول 20 شاحنة مساعدات فقط عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى جنوب غزة، علماً أن تلك المساعدات لا تكفي الفلسطينيين بغزة يوماً واحداً.