الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

محكمة صلح جزاء عمّان تصدر حكمها بأول قضية نشر أخبار كاذبة

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 1400

كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ؟

بالفيديو.. أُخرج من رحم والدته وهي بالنفس الأخير.. قصة تدمي القلوب لرضيع فقد عائلته بسبب الاحداث

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 400 سلعة

مصادر عراقية : استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بثلاثة صواريخ

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد

بعد لقاء بن سلمان .. وزير الخارجية الأمريكي يطير إلى القاهرة اليوم

كيف خدمت إستراتيجية حماس السيبرانية "طوفان الأقصى"؟

كتائب القسام تقصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية

عاجل

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 1400

الأحد، 22-10-2023 09:15 ص

اليوم الـ 16 على حرب غزة.. ركام وحطام مجبول بدماء الشهداء

556


الوكيل الإخباري - دخل قطاع غزة المحاصر والغارق تحت القصف والدمار يومه الـ16 من الحرب الدامية التي يشنها الاحتلال الغاشم.

اضافة اعلان


ووثقت عدسات الكاميرات صور الركام والحطام مجبولة بدماء الشهداء والمصابين.


ووثقت العديد من المشاهد المؤلمة من غزة، دفن أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي وهدمت عليم منازلهم وهم نيام.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد، استشهاد 50 على الأقل خلال ساعات الليل فقط جراء الغارات الإسرائيلية.


ومنذ أسبوعين يفرض الاحتلال حصاراً على القطاع المكتظ بالسكان، فيما سمح أمس بدخول 20 شاحنة مساعدات فقط عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى جنوب غزة، علماً أن تلك المساعدات لا تكفي الفلسطينيين بغزة يوماً واحداً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
137f903f-اقتحام-الاقصى.jpg_559fb2cf-9c22-44f1-bbb5-9f5c8ec6b52e

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

خ

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 1400

16894107321373173713

كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ؟

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية

525

بالفيديو.. أُخرج من رحم والدته وهي بالنفس الأخير.. قصة تدمي القلوب لرضيع فقد عائلته بسبب الاحداث

ىىىى

فيديو - هذا الطفل يوسف الذي أبكى العالم العربي

أخبار متعلقة
R1697955006_1000x551_308_MjAyMy0xMC0yMiAwOTowODo1Ng==

اليونسيف: إيصال المياه إلى غزة مسألة حياة أو موت

مص

فيديو - من الشابة المصرية التي وبّخت مراسلة "سي إن إن"؟

0000

اليونيسيف تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

ززز

4473 شهيدا و15400 إصابة في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

8

الصحة الفلسطينية: 493 شهيدا و2751 إصابة حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة (تحديث)

8

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا و1990 جريحا (تحديث)