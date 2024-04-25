انتشال نحو 392 جثة في مجمع ناصر الطبي بغزة

الوكيل الإخباري- أفاد الدفاع المدني بغزة انهم انتشلوا نحو 392 جثة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد انسحاب الاحتلال، مشير أن 58% منها لم يستطيعوا التعرف عليها.





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وأضاف: "اكتشفنا آثار تعذيب على جثث بعض الشهداء في مستشفى ناصر الطبي، لا نعرف سببًا لوجود جثث أطفال في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر".



وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب إعدامات ميدانية في مجمع ناصر الطبي، مطالبًا بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم.



وبين أن الاحتلال دفن عددًا من الجثث في مجمع ناصر في أكياس بلاستيكية على عمق 3 أمتار مما سرع تحللها.



وتابع: "نعتقد أن الاحتلال دفن 20 شخصًا على الأقل في مجمع ناصر الطبي وهم أحياء".



وأشار إلى أن الاحتلال عمد إلى إخفاء الأدلة على جرائمه في مجمع ناصر عبر تغيير الأكفان البلاستيكية أكثر من مرة.









