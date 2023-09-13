الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

بسبب دانيال .. غرق عشرات المنازل وإغلاق طرق في غزة

الذهب ينخفض عالمياً مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي

ضبط وردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا وحجز حفارة مخالفة

السير: التزام كبير من قبل السائقين بقانون السير الجديد

وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين- أسماء

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة داخل نفق المدينة الطبية

زلزال بقوة 5 درجات في روسيا

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين

حالتها تزداد سوءاً .. أردني يناشد بعد تعرض طفلته لحادثة مؤلمة

"إدارية النواب" تناقش اليوم الواقع الإداري لمياه اليرموك

الأربعاء، 13-09-2023 09:36 ص

بسبب دانيال .. غرق عشرات المنازل وإغلاق طرق في غزة

9999


الوكيل الاخباري - غرقت عشرات المنازل، وأُغلقت العديد من الطرق، فجر اليوم الأربعاء، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بفعل هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية جراء عاصفة دانيال.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن عشرات المنازل غرقت في جباليا شمال قطاع غزة، وفي عدد من أحياء مدينة غزة، ومخيم الشاطئ غرب المدينة، خاصة في المناطق المنخفضة، وتضررت محلات تجارية، عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة فيها وفي الممتلكات.


وأضافت أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب غمرها وتجمع مياه الأمطار فيها، ما تسبب بصعوبة تحرك المواطنين والمركبات، وسط هبوب رياح شديدة، أدت إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية، وتطاير ألواح "الزينكو".

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاحتلال يفتش

الاحتلال يعرقل تنقل الفلسطينيين شرق نابلس

احتلال8

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة قفين شمال طولكرم

احتلال 10

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين

زز

فيديو - العاصفة "دانيال" تصل فلسطين

02082734928633307324148025126843

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين

RmMhZ

"هيئة الأسرى": تدهور يطرأ على الوضع الصحي للأسيرين مهرة وعليان

أخبار متعلقة
زز

فيديو - العاصفة "دانيال" تصل فلسطين