بسبب دانيال .. غرق عشرات المنازل وإغلاق طرق في غزة

الوكيل الاخباري - غرقت عشرات المنازل، وأُغلقت العديد من الطرق، فجر اليوم الأربعاء، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بفعل هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية جراء عاصفة دانيال.

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وأفادت مصادر، بأن عشرات المنازل غرقت في جباليا شمال قطاع غزة، وفي عدد من أحياء مدينة غزة، ومخيم الشاطئ غرب المدينة، خاصة في المناطق المنخفضة، وتضررت محلات تجارية، عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة فيها وفي الممتلكات.



وأضافت أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب غمرها وتجمع مياه الأمطار فيها، ما تسبب بصعوبة تحرك المواطنين والمركبات، وسط هبوب رياح شديدة، أدت إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية، وتطاير ألواح "الزينكو".

وفا