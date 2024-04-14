بعد إغلاق استمر 7 ساعات .. الاحتلال يعيد فتح مجاله الجوي

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية، الأحد، عن إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي اعتبارا من 04:30 بتوقيت غرينتش (07:30 بتوقيت عمّان)، بعد إعلان إسرائيل إحباط الهجوم الإيراني.

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ومن جهتها أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عودة مطار بن غوريون للعمل بعد إغلاقه الليلة الماضية.



كما تم فتح المجال الجوي لإسرائيل بعد 7 ساعات على إغلاقه، بسبب إطلاق إيران هجوما بمسيّرات في اتجاه إسرائيل ليل السبت الأحد "من أراضيها".







وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأحد، إن إيران أطلقت أكثر من 300 قذيفة على إسرائيل، جرى إسقاط 99% من القذائف.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق عدد من الصواريخ من العراق ولم يصل أي منها إلى إسرائيل، كما أطلقت عشرات الصواريخ من لبنان.



وأوضح أن تحركات إيران تعدّ "شديدة الخطورة"، مضيفا أنها "تدفع المنطقة نحو التصعيد".



هاغاري أعلن أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض- أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية، قائلا إن تحركات إيران تعدّ شديدة الخطورة، مضيفا أنها "تدفع المنطقة نحو التصعيد".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن إسرائيل ستحقق النصر بعد تصديها لرشقة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، حيث كتب في منشور موجز على موقع إكس "اعترضنا وتصدينا، معا سننتصر".

