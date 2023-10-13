بعد طوفان الأقصى.. حزب نتنياهو يفقد من قوته بشكل كبير

الوكيل الإخباري - للمرة الأولى منذ انتخابات الكنيست الإسرائيلي، تنهار كتلة أحزاب الائتلاف إلى 42 مقعدا، فيما تقفز كتلة أحزاب المعارضة إلى 78 مقعدا، حسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف".



وأحدثت عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، والتي فاجأت الجهاز الأمني والحكومة الإسرائيلية، تغييرا جذريا للغاية بين القوى السياسية، إذ قفز معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس إلى 41 مقعدا، فيما تراجع الليكود برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى 19 مقعدا فقط".

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وبحسب الاستطلاع فإنه للمرة الأولى منذ انتخابات الكنيست، تنهار كتلة أحزاب الائتلاف إلى 42 مقعدا.



ويعود انهيار الائتلاف الحكومي بشكل رئيسي إلى تراجع الليكود بـ9 مقاعد، والانخفاض الحاد نسبيا لحزب شاس بـ3 مقاعد، وانخفاض الصهيونية الدينية إلى مقعدين.

RT