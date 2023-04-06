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الخميس، 06-04-2023 08:32 ص

بعد فرض قيود مشددة على المصلين ..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، التي انتشرت في ساحات الأقصى وأبعدت المصلين عن مسار اقتحامات المستوطنين.

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وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت عند الساعة السابعة صباحا المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.


وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى، والتي تأتي بمناسبة  عيد "الفصح اليهودي".


وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا.


وأضافوا أن هذه المجموعات المقتحمة نفذت جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقت شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقام عدد من المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم، وعند مصلى "باب الرحمة"، وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.


 




 

 


 

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