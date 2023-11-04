تسعة شهداء في قصف للاحتلال على منزل بحي الزيتون شرق غزة

الوكيل الاخباري- استشهد، مساء اليوم السبت، تسعة مواطنين فلسطينيين، في قصف لطائرات الاحتلال، استهدف منزلا، شرق مدينة غزة.



وقال مصدر ، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الخولي في محيط شارع البساتين بمنطقة عسقولة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين.



وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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