الأحد 14-04-2024
الوكيل الاخباري
 

التلفزيون الإيراني يؤكد استهداف مركز استخباري بالجولان وقاعدة نفاتيم الجوية

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 0.2% إلى 3% عالمياً

ايران : العملية العسكرية تمت بدقة واستهدفت مواقع انطلاق طائرات "إف 35" في اسرائيل

الغارديان: لأول مرة في التاريخ توجه إيران ضربة مباشرة لإسرائيل انطلاقا من أراضيها

التنمية : ضبط 808 متسولاً ومتسولة خلال آذار

رئيسي: أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزما

الاحتلال: أمريكا وبريطانيا وفرنسا شاركوا بالتصدي للهجوم الإيراني

تشييع جثمان الشهيد الطفل عمر حامد في رام الله

أسواق النفط تترقب تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل

إصابات في قصف للاحتلال استهدف 3 منازل ببيت حانون

الأحد، 14-04-2024 01:53 م

تشييع جثمان الشهيد الطفل عمر حامد في رام الله

00


الوكيل الاخباري - شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في قرية بيتين شرق رام الله، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاما)، الذي استشهد برصاص مستعمرين الليلة الماضية.

اضافة اعلان


وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع القرية، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم المستعمرين على الشعب الفلسطيني.


ووصل المشيعون إلى مسجد القرية، وأدوا صلاة الجنازة على الجثمان، وسط أجواء من الحزن والحداد، ومن ثم مواراته الثرى بمقبرة القرية.


وكان حامد استشهد الليلة الماضية، متأثرا بإصابته بجروحٍ حرجة جراء عدوان المستعمرين على قرية بيتين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعتقال-معلم-1706460566

الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا على حاجز عسكري قرب الفارعة

1

الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

تفجير 3

إصابات في قصف للاحتلال استهدف 3 منازل ببيت حانون

اقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

شهداء

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33729 شهيدا و76371 إصابة

1-46-846x485

بعد الهجوم الإيراني.. طائرات "إف 35" الإسرائيلية تعود إلى قاعدة نيفاتيم

أخبار متعلقة
اقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي فاعل لوقف جرائم الاحتلال

AWN_054e9image_story

الاحتلال يغلق مدخلي ترمسعيا وسنجل

د

إندونيسيا تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

ث

المقاومة تشيد بعملية "حومش" وتعتبرها ردا على مجازر الاحتلال

تركيا

تركيا تفرض قيودا تجارية على إسرائيل وتوقف تصدير 54 منتجا إليها