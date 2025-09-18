ترك شاحنته تسير وحدها.. فيديو لسائق ليبي يثير الغضب

ويُظهر الفيديو السائق وهو يبتسم للكاميرا بينما يقوم مرافقه بتوثيق ما يحدث، قبل أن يغادر مقعد القيادة، تاركاً الشاحنة تتحرك بمفردها على الطريق. ثم خرج من الباب وبدأ بتسلّق الشاحنة من الخارج، ليعود لاحقاً إلى خلف المقود من الجهة الأخرى، في محاولة استعراضية أثارت ردود فعل واسعة وانتقادات على وسائل التواصل.
الواقعة سلطت الضوء على خطورة مثل هذه التصرفات المتهوّرة، التي تُعرّض حياة السائق والآخرين للخطر، وسط مطالبات بمحاسبة من يستهينون بقوانين السير والسلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
التجاهل ليس ضعفا... بل أسلوب لحياة أكثر هدوءا وقوة
-
سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس
-
بعد فرارها من جحيم الحرب بغزة.. عضة كلب تقتل الطفلة جوري في مصر - صورة
-
أبرز أسباب انكماش الملابس بعد الغسيل وكيفية تجنب ذلك
-
طرق بسيطة لتوفير استهلاك البنزين أثناء القيادة
-
في الصين.. اكتشاف تحنيط قديم ومعقّد يكشف أسرارا غريبة - فيديو
-
اكتشاف حطام "سفينة أشباح" غرقت قبل 140 عامًا في أمريكا- فيديو
-
كيف تستغل الثلث الأخير من 2025 لتحقيق أهدافك.. 5 خطوات عملية للتغيير الحقيقي