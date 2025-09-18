الخميس 2025-09-18 10:01 ص
 

ترك شاحنته تسير وحدها.. فيديو لسائق ليبي يثير الغضب

الخميس، 18-09-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مقطع فيديو مثير للجدل، يُظهر شاباً يقود شاحنة تجارية ويتركها تسير دون تحكّم منه، مستعرضاً مهاراته في مشهد خطير.

ويُظهر الفيديو السائق وهو يبتسم للكاميرا بينما يقوم مرافقه بتوثيق ما يحدث، قبل أن يغادر مقعد القيادة، تاركاً الشاحنة تتحرك بمفردها على الطريق. ثم خرج من الباب وبدأ بتسلّق الشاحنة من الخارج، ليعود لاحقاً إلى خلف المقود من الجهة الأخرى، في محاولة استعراضية أثارت ردود فعل واسعة وانتقادات على وسائل التواصل.


الواقعة سلطت الضوء على خطورة مثل هذه التصرفات المتهوّرة، التي تُعرّض حياة السائق والآخرين للخطر، وسط مطالبات بمحاسبة من يستهينون بقوانين السير والسلامة العامة.

 

 

 

