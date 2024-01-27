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تشييع جثمان الشهيد قسام ياسين إلى مثواه الأخير في جنين

السبت، 27-01-2024 02:55 م

تشييع جثمان الشهيد قسام ياسين إلى مثواه الأخير في جنين

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الوكيل الإخباري- شيّعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين (27 عاما)، إلى مثواه الأخير في قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين.  

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وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، وحمل المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجاب فيه شوارع المدينة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، ثم توجهوا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل الصلاة عليه في مسجد القرية، ومن ثم مواراته الثرى في المقبرة.


ونعت حركة فتح اقليم جنين وفصائل العمل الوطني الشهيد ياسين، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الليلة الماضية، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القرية.

 

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