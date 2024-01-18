نابلس: تشييع جثمان الشهيد يزن النجمي إلى مثواه الأخير

الوكيل الاخباري - شييعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد يزن النجمي إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.

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وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بعد مراسم عسكرية، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، باتجاه منزل الشهيد بالمخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.



وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت مركبة بواسطة صاروخ أطلقته من طائرة مسيرة فجر أمس الأربعاء قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى استشهاد خمسة شبان، بينهم الشهيد يزن النجمي، فيما جرى احتجاز الجثامين الأربعة الأخرى.



