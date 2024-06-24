تطورات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل

الوكيل الإخباري - أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أكدت رؤيتنا أنه لا يريد وقف إطلاق النار أو استعادة الأسرى.

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وقال الحية في تصريحات، إن موقف نتنياهو الحقيقي هو أنه يريد استعادة أسراه ومواصلة الحرب.

وأضاف أننا مستعدون وجادون لمفاوضات حقيقية إذا التزم نتنياهو بمبادئ الرئيس بايدن.



وأشار الحية إلى أن نتنياهو لا يريد إبرام صفقة ويكرر مواقف لا معنى لها عن النصر.



وتابع: نسأل أين تصريحات بايدن؟ وأين قرار مجلس الأمن؟، مشددا على موقف الحركة الجاد في السعي للتوصل إلى صفقة توقف العدوان وتعيد أسرانا.



وأوضح أننا مستعدون لمفاوضات تحقق وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة.



وبيّن أننا في حركة حماس لا نزال مستعدين للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى صفقة تبادل جادة وحقيقية.



وعبر الحية عن أمله بأن ينجح الوسطاء في إلزام الاحتلال بالتوصل إلى صفقة وإنهاء الحرب.



وختم تصريحاته بقوله: مواقفنا واضحة منذ بدء المفاوضات، ولا تنازل عنها، ومنها وقف العدوان.. مبادئنا واضحة هي وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل وعودة النازحين.