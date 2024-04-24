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الأربعاء، 24-04-2024 08:46 ص

تطورات اليوم الـ 201 للعدوان الهمجي المستمر على غزة

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الوكيل الإخباري- استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الأربعاء، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ201.

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وأفاد مراسل "وفا" ، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من مدرسة أبو عربان في مخيم النصيرات وسط القطاع.


وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات شمال غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، تزامنا مع قصف بالمدفعية في محيط المكان.


وسُجلت إصابات في صفوف الفلسطينيين، جراء قصف الاحتلال المدفعي على مناطق مختلفة من أحياء مدينة غزة، وشمال القطاع، كما سُمعت أصوات انفجارات ضخمة ومتواصلة مع تصاعد ألسنة الدخان في أحياء الزيتون، والشجاعية، والتفاح، والدرج، وتل الهوا، والرمال في مدينة غزة.


وشمال القطاع، أصيب عدد من الفلسطينيين، في قصف مدفعي متواصل على بلدات بيت لاهيا، وبيت حانون، وشرق جباليا.


واستهدفت غارة جوية من طائرة حربية إسرائيلية أرضًا زراعية بمنطقة ترانس البابا في منطقة الزوايدة، وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح.


وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وحلقت طائرات الاحتلال دون طيار على علو منخفض في أجواء المنطقة الغربية من مدينة غزة.


وجنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة على مقربة من الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، عشرات القذائف صوب مناطق عبسان، وخزاعة، والزنة."




 




 

 


 

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