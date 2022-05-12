الخميس 12-05-2022
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الخميس، 12-05-2022 07:18 م

تعهد فلسطيني بتدويل قضية استشهاد شيرين واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية

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الوكيل الاخباري - تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة "المجرمين" في قضية استشهاد الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، تعهد بدوره الأربعاء، بتقديم ملف استشهاد أبو عاقلة لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة المقبلة.

وتحدث أبو بكر عبر "المملكة" عن تسليمه مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل أسبوعين ملفا تحقيقيا وشكوى رسمية موقعة من النقابة ومن الاتحاد الدولي للصحفيين تطالب النائب العام ببدء تحقيق فوري بالجرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين.

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