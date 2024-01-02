تفاصيل عملية اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري بلبنان

الوكيل الإخباري-

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نقلت وسائل إعلام لبنانية، تفاصيل اغتيال القائد صالح العاروري مساء اليوم، خلال تواجده في مبنى سكني في الضاحية الجنوبية ببيروت.وقالت، إنه مع قرب وصول الساعة إلى السادسة مساء (بالتوقيت المحلي لبيروت) هرع المواطنون في العاصمة اللبنانية جراء سماع دوي انفجار ضخم بالضاحية الجنوبية.وما هي إلا دقائق معدودة حتى بيّنت قوات الأمن اللبناني أسباب الانفجار، وتم في بداية الأمر العثور على جثث 4 شهداء داخل مبنى لقادة حركة حماس كان يتكون من 3 طوابق .وأضافت التقارير أنه تم استهداف الطابقين الأول والثاني من المبنى، وعلى الفور تبين أن من بين الشهداء نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري والذي جرى اغتياله برفقة 2 من قادة القسام.واكتمل مشهد الاغتيال بتصاعد سحب الدخان في المنطقة وسط مشاهد لأشلاء بشرية في مكان الانفجار، إضافة لحرائق اشتعلت في السيارات في محيط المبنى، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية التي أكدت ارتفاع حصيلة الشهداء في انفجار الضاحية إلى 6 شهداء و11 مصابا.ووفق وسائل إعلام لبنانية، فإن العاروري كان مقرراً أن يلتقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، غدا الأربعاء، إلا أن مسيّرة إسرائيلية ألقت صاروخين على المبنى كانت أسرع من لقاء نصر الله والعاروري واستهدفت مكتب حركة حماس في بيروت.