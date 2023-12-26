المقاومة : نحذر الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو للهجرة الطوعية

الوكيل الإخباري - حذر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، كل الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو بشأن ما يسمى الهجرة الطوعية.

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وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، إنه ارتقى حتى اليوم أكثر من 21 ألف شهيد بسبب العدوان على غزة، إضافة إلى 54 ألف مصاب.



وأضاف أن الاحتلال النازي لم يترك سلاحاً إلا استعمله بكل سادية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وقال إن :" ثلاثي الإجرام الإسرائيلي في حالة تخبط لأنهم لم يحققوا أي هدف من أهدافهم المعلنة".



وأكد حمدان على أن ما يجري يؤكد أن نتنياهو يتحرك بلا هدف ولا رؤية فهو ينتقل من فشل إلى فشل، مضيفاً أن ارتباك المتحدث العسكري الصهيوني أمام الصحفيين دليل على كذب وتخبط قادته.



أشار إلى تلقي حماس مقترحات ومبادرات من عدد من الدول، مؤكداً انفتاح الحركة على كل ما يحقق المصالح.



ونوه حمدان إلى أن الإدارة الأميركية يدها ملطخة بدماء أطفال غزة، وأن الإدارة الأميركية تتحدث عن حفظ أرواح المدنيين في غزة ثم هي تزود "إسرائيل" بالأسلحة.