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الأربعاء، 09-03-2022 12:14 م

تمديد توقيف 11 أسيرا من جنين لفترات مختلفة

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الوكيل الإخباري-أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء ، بأن محكمة "سالم" العسكرية مددت توقيف 11 أسيرا من محافظة جنين لفترات مختلفة، بذرائع استكمال التحقيق.

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وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي ، أن الأسرى الموقوفين هم: أمير نزال تمدد ليوم 13/3، ومحمد أحمد كميل تمدد ليوم 13/3، وأوس عجاوي تمدد ليوم 15/3، وحسان الشرباتي تمدد ليوم 15/3، وسائد ابو عبيد تمدد ليوم 17/3، ومؤمن طوقان تمدد 72 ساعة للإداري، وعماد اشقر تمدد 72 ساعة للاداري، وحازم براهمة تمدد ليوم 17/3، ويوسف طحاينة تمدد ليوم 10/3، وآدم طحاينة تمدد ليوم 10/3، ومحمد ابو الرب تمدد ليوم 13/3.

 

وفا

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