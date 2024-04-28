الأحد 28-04-2024
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الأحد، 28-04-2024 02:06 م

تنظيم فرنسي جديد يسعى لمكافحة العنصرية ودعم القضية الفلسطينية

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الوكيل الإخباري- أعلن ناشطون وسياسيون فرنسيون عن إطلاق تنظيم جديد باسم "مجلس الأحياء الشعبية"، يهدف إلى جمع أبناء أحياء الطبقة العاملة في فرنسا تحت مظلة واحدة، و"مكافحة خطاب العنصرية والإسلاموفوبيا والخطاب الاستعماري، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني".اضافة اعلان


ووفقًا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، يسعى "مجلس الأحياء الشعبية" إلى فرض نفسه كقوة فاعلة وسط التغيرات التي تشهدها فرنسا، رافعًا شعارات تُندّد بـ"الإذلال المتعمد" الذي يتعرض له أبناء الطبقة العاملة في البلاد، ويُناضل ضد عنف الشرطة وخطاب اليمين المتطرف، كما يدعم التنظيم القضايا العالمية العادلة، ومن أبرزها القضية الفلسطينية.

 




 

 


 

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