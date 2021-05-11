ثلاثة شهداء في غارة على عمارة سكنية غرب غزة

الوكيل الإخباري -
أعلن رائد الدهشان، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، صباح اليوم، استشهاد 3 فلسطينيين ، في الغارة التي استهدفت مبنى سكني غرب المدينة، بعد انتشال شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة من تحت الأنقاض.
واستشهدت الفلسطينية ، أميرة صبح (57) عاماً، فجر الثلاثاء، وأصيب عدد من الفلسطينيين، في غارة استهدفت شقة سكنية في الطابق الأخير بعمارة (طيبة)، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.اضافة اعلان
وأغارت طائرات الاحتلال المقاتلة، على موقع حطين التابع للمقاومة في جنوب القطاع، بأكثر من عشرة صواريخ، دون التبليغ عن وقوع إصابات.
كما استهدفت موقع بدر التابع للمقاومة غرب مدينة غزة، بصاروخين من طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة.
المصدر : دنيا الوطن