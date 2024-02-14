ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

الوكيل الاخباري - استُشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف منزلا بمدينة غزة.

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وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم الكاتب أيمن الرفاتي، في قصف استهدف منزله في شارع الجلاء.



وأضافت المصادر ذاتها، بنقل عدد من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مجموعة من المواطنين شرق عبسان الكبيرة في خان يونس.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28.473، والجرحى إلى 68.146، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

